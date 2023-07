TWM RADIO - De Paola: "La proprietà ha dato le chiavi del Milan a Pioli"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Ascolta l'audio

Editoriale con Paolo De Paola, intervistato da Vincenzo Marangio

Durante l’appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Paolo De Paola. Queste le sue parole sul Milan: “Credo nel fatto che vincere aiuta a vincere, Pioli sicuramente è stato aiutato nel suo anno più difficile da Tonali, Ibra, Maldini e Massara. Si è scrollato di dosso il fantasma Rangnick e poi ha vinto. Lo scontro con Maldini stesso negli ultimi mesi dello scorso anno è sintomatico, fa capire che qualcosa anche nella campagna acquisti non ha funzionato.

Le chiavi del Milan la proprietà ha deciso di darle a Pioli, adesso ha più responsabilità e questo non è un male. Ha deciso di rinforzare soprattutto il centrocampo, prima con Loftus-Cheek poi con uno tra Musah e Reijnders, vuole più fisicità in quei due mediani davanti alla difesa. Centrocampo e attacco saranno rivoluzionati con giocatori giovani, tecnici e di gamba. Sarà moneyball, sarà l’algoritmo, ma questa scelta di giocatori non è male".