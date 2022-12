MilanNews.it

Intervenuto sul proprio profilo Twitter, Liam Twomey, corrispondente Chelsea per The Athletic, ha commentato così la prestazione di Olivier Giroud: "Giroud è incredibile. Sono quattro gol in quattro partite in una Coppa del Mondo che non avrebbe nemmeno dovuto iniziare, all'età di 36 anni".