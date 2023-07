Tzimas, pupillo di Moncada: "Haaland il mio modello. Il Milan mi piace tanto..."

MilanNews.it

Stefanos Tzimas è uno dei calciatori classe 2006 più importanti a livello europeo. Per capirlo basta rivedere gli highlights di Norvegia-Grecia, debutto per entrambe all'Europeo Under 19. Al 45esimo la Norvegia è avanti 5-0 e Tzimas è ancora in panchina, entra al 46esimo e cambia completamente il volto della partita, non solo per i due gol. Disputa un secondo tempo eccezionale e il tutto sotto età, visto che a giocare questa competizione sono principalmente giocatori classe 2004 e qualche 2005. Tzimas non è una novità per gli addetti ai lavori, tutt'altro: è di proprietà del PAOK Salonicco e quest'anno ha esordito in prima squadra. L'uomo mercato del Milan Geoffrey Moncada, ad esempio, lo conosce molto bene e già da qualche mese si interroga sulla possibilità di acquistarlo nonostante una valutazione già impegnativa, intorno ai 10 milioni di euro "E' stata una partita difficile, però abbiamo avuto una reazione incredibile. Quasi siamo riusciti a recuperare, anche se alla fine è finita 5-4", ha detto Tzimas in esclusiva a 'Tuttomercatoweb.com'.

Qual è il tuo centravanti di riferimento?

"Il mio giocatore preferito è Haaland. Non sono un tipico 9 da area di rigore, posso uscire anche fuori e aiutare la squadra nella costruzione del gioco".

Ti piacerebbe venire a giocare in Italia?

"Sicuramente è un campionato molto importante. Chi non vorrebbe giocare in Italia?"

Moncada del Milan ti conosce molto bene e ti segue da tempo...

"Io non ho problemi, davvero. Il Milan è senza dubbio una squadra che mi piace tanto"