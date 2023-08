U-Power Stadium totalmente esaurito per il trofeo 'Silvio Berlusconi'

Questa sera, Monza e Milan si affronteranno in amichevole per la prima edizione del "Trofeo Silvio Berlusconi", in ricordo dell'ex proprietario delle due squadre recentemente scomparso. Per questo match l'U-Power Stadium sarà tutto esaurito: gli spettatori saranno 16.917.