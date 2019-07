U21: Ghirelli,Nicolato tecnico di valore

(ANSA) - ROMA, 4 LUG - "La nomina di Paolo Nicolato a tecnico dell'Under 21 è il meritato riconoscimento ad un allenatore di valore, che ha lavorato alla formazione tecnica ed umana dei giovani calciatori con le varie Nazionali giovanili che ha guidato". Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, si complimenta con il neo allenatore degli azzurrini. "Lo ricordo, in particolare, come allenatore attento ai giovani e alla loro valorizzazione quando era in panchina in club di Lega Pro. Noi siamo la lega che ha la mission dei giovani; Arrigoni sta facendo con noi un ottimo lavoro, spero che tra lui e Nicolato ci possa essere una collaborazione stretta". "Colpisce la sua umiltà anche nelle prime parole - conclude Ghirelli - che ha pronunciato al momento della nomina. Parole di ringraziamento per il Presidente federale e quel "mi metterò subito a disposizione del ct Mancini, insieme al Coordinatore delle Giovanili Viscidi, per definire la sinergia tra Under 21 e Nazionale maggiore".