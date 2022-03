Ucraina, Casini: "Serie A rafforza impegno per promuovere pace"

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 23 MAR - Tutti i Club della Serie A hanno accolto la proposta del neopresidente, Lorenzo Casini, di impegnare la Lega - come già fatto da diverse società singolarmente - per promuovere la pace e dare sostegno a chi è in difficoltà. È quanto è emerso oggi nel corso della prima Assemblea della Lega Serie A presieduta dal presidente Lorenzo Casini, che ha ringraziato le società per quanto fatto finora. Casini ha ribadito che "la Lega rafforzerà ancora di più l'impegno e lavorerà su tre linee di azione: campagne di ulteriore sensibilizzazione; donazioni e raccolta fondi; progetti specifici di accoglienza, d'intesa con le autorità competenti e le organizzazioni umanitarie". (ANSA).