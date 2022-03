Ucraina, Malinovskyi: "La comunità calcistica fermi il massacro"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Lanciamo un appello alla comunità calcistica, a chi è unito dall'amore per questo gioco: ogni tifoso, ogni calciatore, ogni allenatore, ogni dirigente. Ci appelliamo a voi per spiegare al mondo intero, e per mostrare a ogni abitante della terra, che, sotto la copertura di un'operazione speciale, le truppe russe stanno apertamente combattendo una guerra contro l'Ucraina. Stanno bombardando le aree residenziali con i missili e sparando sui civili". E' il videoappello, apparso sull'account ufficiale di Twitter dello Shakhtar Donetsk, lanciato da alcuni calciatori ucraini, fra i quali l'atalantino Ruslan Malinovskyi. "A chi ci può ascoltare diciamo di resistere - aggiunge -. Fermate la distruzione e lo spargimento di sangue. Alla comunità calcistica chiediamo di opporsi alla propaganda russa, di mostrare a tutti e dire la verità su questa guerra. Ringraziamo tutti per il supporto. Gloria all'Ucraina, gloria agli eroi". (ANSA).