Ucraina-Russia, la Premier squalifica Abramovich da presidente del Chelsea

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Roman Abramovich è stato squalificato da presidente del Chelsea. Lo ha annunciato la Premiere league. Nel comunicato viene anche specificato che la società potrà portare a compimento l'attuale stagione. Il governo britannico ha ribadito l'apertura a concedere una deroga alle restrizioni per consentire la vendita del club. Giovedì il governo del Regno Unito aveva sanzionato il proprietario per i suoi presunti legami con il presidente russo Vladimir Putin durante l'invasione in corso dell'Ucraina. (ANSA).