Ucraina, Yarmolenko gol e lacrime. Malinovskyi lo twitta

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Ruslan Malinovskyi aveva già segnato per la 'sua' Ucraina, Andriy Yarmolenko è riuscito a farlo solo ieri, realizzando il gol che ha regalato la vittoria alla propria squadra, il West Ham United, nella contro l'Aston Villa (2-1), formazione di Birmingham. Il fantasista dell'Atalanta, che ieri con il Genoa è rimasto a bocca asciutta nello 0-0 di Bergamo, ha comunque pubblicato sul proprio account ufficiale di Twitter la foto del connazionale Yarmolenko, che è scoppiato in lacrime dopo il gol in Premier League, il primo da quando la Russia ha invaso la 'sua' Ucraina. "In quel momento - ha spiegato dopo la partita Yarmolenko - stavo pensando alla mia famiglia e al mio popolo. E' difficile per me pensare solo al calcio, in queste ore". (ANSA).