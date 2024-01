UDI-MIL (2-1): primo cambio Milan, fuori Reijnders e dentro Okafor

vedi letture

Primo cambio per Pioli al minuto 68 di Udinese-Milan 2-1. Fuori Tijjani Reijnders, partita estremamente deludente dell'olandese, e dentro Noah Okafor. Rossoneri molto offensivi in questo finale di partita, con Loftus-Cheek che scala in mediana.