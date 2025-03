Udinese a -2 dal Milan, Kamara: "Non guardiamo Milan e Roma"

Al termine del match tra Udinese e Parma, Hassane Kamara, difensore dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Dazn.

"Guardiamo chi ci sta sopra? Siamo contenti per ciò che stiamo facendo, partita per partita vedremo cosa potremo fare. Non guardiamo ora a Milan e Roma".