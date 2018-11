Udinese, Betis e Juventus: una settimana cruciale per il Milan

Dopo la trasferta sul campo dell'Udinese di domenica, il Milan è atteso poi giovedì dalla gara di Europa League in casa del Betis Siviglia e successivamente dal big match in campionato contro la Juventus (domenica 11 novembre): come spiega il Corriere della Sera, sarà una settimana cruciale per i rossoneri di Rino Gattuso che purtroppo dovrà fare a meno di diversi giocatori per infortunio.