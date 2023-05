Udinese, Carnevale: "Per Beto rifiutata a gennaio una grande somma da una big"

MilanNews.it

Il responsabile degli scout dell'Udinese, Andrea Carnevale, ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport di Beto: "Se può essere uno dei nostri non lo so, ma per Beto abbiamo rifiutato a gennaio una grande somma da una big. Diventerà fortissimo. Non dico che sia come Osimhen, ma le caratteristiche sono quelle: ha tecnica, è forte nel gioco aereo, ha tutto, è perfetto per una grande squadra e ve lo dico da attaccante".