Udinese, Cioffi: "Colpiti e feriti per quello che è successo a Maignan, ma la nostra squalifica è estremamente pesante"

Gabriele Cioffi, tecnico dell'Udinese, è tornato a parlare dei vergognosi insulti razzisti ricevuti da Mike Maignan una settimana fa a Udine. Queste le sue parole in conferenza stampa prima della sfida di oggi alle 15 contro l'Atalanta: "Siamo rimasti tutti colpiti e feriti per quello che è successo a Mike. Reputo che la squalifica data a noi sia estremamente pesante, per una città e una società esemplari in termini di integrazione.

Se bastano cinque persone non organizzate in uno stadio per queste sanzioni diventa un problema. Vanno condannati tutti i gesti di questo tipo, ma la società e la squadra non c’entrano niente. La prossima settimana ci giocheremo uno scontro diretto con una penalizzazione incredibile" le parole del tecnico bianconero riportate stamattina dalla Gazzetta dello Sport.