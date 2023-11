Udinese, Cioffi così in conferenza stampa: "Domani a San Siro per dare continuità"

vedi letture

E' intervenuto così in conferenza stampa il neo allenatore dell'Udinese, Gabriele Cioffi in vista della sfida di San Siro contro il Milan. Queste le dichiarazioni ai giornalisti presenti:

Come si prepara la gara con il Milan?

"Domani servirà dare continuità alle ultime prestazioni, in Coppa ho avuto buoni riscontri da chi ho messo in campo, abbiamo delle belle potenzialità".

Com'è la situazione riguardante Masina e Samardzic?

"Masina è stato fuori tanto tempo, domani sarà a diposizione ma serve cautela per introdurlo come prima, è un ragazzo importante anche per il nostro spogliatoio. Samardzic è un giocatore che serve in questo momento, e ho letto di vicende di mercato delle quali onestamente non voglio parlare perchè non mi interessa, mi importa cosa faccia per noi, se domani giocherà potrà fare bene".

Pereyra e Success coppia d'attacco?

"Non lo so, Lucca sta facendo bene e sta trovando il gol, anche Thauvin è in un buon momento, ho dei dubbi ma capirò bene in queste ore".

Come sono le condizioni di Davis e Kristensen?

"Davis ha un fastidio al polpaccio, per ora non voglio rischiarlo. Kristensen proveremo a capire come starà domani e vedere di farlo giocare, altrimenti sarà per la prossima".