Udinese, De Paul rinnova fino al 2023

(ANSA) - UDINE, 2 NOV - Il 24enne argentino Rodrigo De Paul, ha rinnovato per 5 anni il contratto che lo lega all'Udinese. Vestirà la maglia bianconera fino al giugno 2023. Il rinnovo è stato annunciato dal direttore generale, Franco Collavino: "Siamo contenti del percorso che stiamo facendo e di quello che De Paul sta diventando per noi. È segno della gran fiducia che la società ripone nei suoi confronti e che è ampiamente ripagata". Presente anche il responsabile dell'area tecnica, Daniele Pradè, che ha ricordato che sono stati siglati anche i rinnovi di Samir (2023), Lasagna (2023) e Stryger Larsen (2022). "Sono molto contento del rinnovo, è segno della fiducia della società. Sento la fiducia del tecnico, della società, del gruppo", ha detto De Paul, attribuendo a ciò il segreto del suo ottimo avvio di stagione in cui ha già battuto il record personale di gol. "In estate ho parlato con Velazquez, mi ha fatto capire quello che voleva e la situazione si è risolta. La nazionale argentina? Arrivarci è un sogno, sono felice".