Udinese e Cagliari non si fanno male: 1-1 al Bluenergy Stadium

La seconda partita della domenica alle 15 si è giocata al Bluenergy Stadium di Udine ed era chiave in ottica salvezza. L'Udinese affrontava il Cagliari ma non è riuscita a sfruttare il fattore campo, pareggiando per 1-1. Un risultato che, in fin dei conti, non fa nè bene nè male a nessuno con entrambe le squadre che adesso rimangono totalmente invischiate nella lotta per non retrocedere.

I padroni di casa friulani si erano portati in vantaggio dopo neanche un quarto d'ora con un grandissimo gol di Zemura. La gioia della squadra di Cioffi però è durata poco e la formazione di Claudio Ranieri ha saputo riportarsi in equilibrio grazie al secondo gol consecutivo di Gaetano.