Udinese, fake news su partita a porte chiuse con Empoli

(ANSA) - UDINE, 14 FEB - Udinese Calcio ha annunciato stamani, in una nota ufficiale, che "in relazione ad alcune notizie false che circolano in rete, la partita di Serie A Udinese-Empoli, in programma domenica alle 15, al Bluenergy Stadium, si disputerà regolarmente a porte aperte, come comunicato mercoledì in occasione dell'apertura delle vendite dei biglietti". La precisazione arriva dopo un tam tam sui social in cui si stava diffondendo la fake news della chiusura dell'impianto, a causa dell' aggressione di due settimane fa dei tifosi friulani, e di quelli gemellati del Salisburgo, al treno dei supporter del Venezia. Una notizia - quelle delle porte chiuse - che aveva ovviamente fatto desistere numerosi tifosi bianconeri dal cercare di acquistare il tagliando.

Il club friulano ha anche reso noto che per Udinese-Empoli è prevista la tariffa agevolata per gli under 18 a 10 euro, nei settori di tribuna, centrale e laterale, e distinti. (ANSA).