Udinese, la Procura spagnola chiede 12 anni di carcere per Gino Pozzo

Un terremoto giudiziario ha colpito nelle ultime ore l'Udinese, prossimo avversario del Milan in Serie A. Stando al noto quotidiano iberico El Pais, la Procura spagnola ha infatti chiesto 12 anni di carcere per Gino Pozzo, attuale membro del CdA del club friulano, per Quique Pena, ex presidente del Granada CF, ed altri due imputati, Raffaele de la Riva e Jordi Trilles.

La questione non si limiterebbe però "solo" a questo. Stando infatti a quanto trapelato dalla stampa spagnola, oltre alla pena carceraria il Tribunale di anti-corruzione iberico avrebbe chiesto anche di comminare una multa da 36,5 milioni di euro a Gino Pozzo e di circa 27 milioni di euro agli tre collaboratori ed al Granada stesso, che il PM ha chiesto di condannare come persona giuridica.

Ma come si è arrivati a questo? Le motivazioni dietro tutto ciò riguarderebbero il fatto che partendo dal controllo del Granada nel lontano 2009, gli imputati avrebbero commesso tre reati gravi contro l'Erario relativi all'imposta sulla Società delle annate 2013, 2014 e 2015. Essenzialmente, stando a quanto raccontato, Gino Pozzo e collaboratori nell'arco di questo periodo hanno messo in atto un piano grazie al quale avrebbero lucrato attraverso il movimento illecito di denaro legato al trasferimento dei giocatori.