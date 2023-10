Udinese, Lucca: "Non sono paragonabile a Giroud. Il francese fa ancora la differenza al Milan"

Intervenuto a Radio TV Serie A, Lorenzo Lucca, attaccante dell'Udinese, ha commentato così il paragone con Olivier Giroud: "Non sono paragonabile a Giroud, è stato uno degli attaccanti più forti d’Europa e fa ancora la differenza al Milan. Però come caratteristiche fisiche e tecniche magari sì. In tanti mi hanno anche detto, per scherzare, che assomigliassi a Peter Crouch. Non è il mio tipo di giocatore ideale, però è stato fortissimo. Abbiamo altezze simili, ma a livello di gioco mi ritengo diverso da lui".