Udinese-Milan 0-0 al primo tempo: gara dura, Higuain va ko

Reti inviolate al termine dei primi quarantacinque minuti. Meglio l’Udinese sul piano del gioco e delle occasioni. Quella più ghiotta capita a Lasagna, che però sbaglia da ottima posizione graziando Donnarumma. I rossoneri replicano con Higuain (sinistro a lato) e Cutrone, che scalda i guantoni di un attento Musso. Piove sul bagnato in casa Milan: come se non bastassero già i tanti infortuni capitati nelle ultime settimane, Gattuso perde anche il Pipita, costretto ad abbandonare il terreno di gioco per un problema alla schiena (in campo Castillejo). Una partita complicata per Romagnoli e soci, contro un’Udinese attenta, aggressiva e ben messa in campo.