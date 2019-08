Udinese-Milan 1-0: la stagione parte male

Inizia malissimo la stagione dei rossoneri. Un brutto Milan cade 1-0 alla Dacia Arena. La decide una rete nella ripresa di Becao, che insacca di testa sugli sviluppi di un corner. La squadra di Giampaolo produce poco, sbaglia tantissimo e non riesce quasi mai a cambiare ritmo. Dopo il vantaggio, i bianconeri sfiorano il raddoppio con Lasagna, ma Donnarumma è strepitoso e gli nega la gioia del gol. E come se non bastassero già le difficoltà in campo, ci si mette anche l’arbitro Pasqua, che al minuto 84 non concede un netto calcio di rigore al Milan. La strada è lunghissima, ma bisogna migliorare in fretta.