Udinese-Milan, Bennacer alla prima ufficiale con i rossoneri

Marco Giampaolo non li ha schierati titolari ma li ha lanciati a partita in corso, contro l'Udinese. Il tecnico rossonero, infatti, ha messo in campo dal primo minuto una formazione interamente composta da calciatori già rossoneri nella scorsa stagione ma nel secondo tempo ha fatto entrare prima Leao e poi Bennacer. Si tratta dell'esordio con la maglia del Milan per l'algerino ex Empoli classe 1997