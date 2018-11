Niente Udine, a meno di un progresso repentino, per Calabria (problema alla caviglia) e Bonaventura. La Gazzetta dello Sport fa il punto sui rossoneri in vista della gara contro l’Udinese. Nello specifico, parlando di Jack, la rosea spiega che il ginocchio sinistro è ancora infiammato. Ieri il centrocampista si è allenato a parte e difficilmente prenderà parte alla trasferta in Friuli.