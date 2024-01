Udinese-Milan: tutte le statistiche del match

vedi letture

Nella settimana in cui in Arabia Saudita si gioca, nel deserto del paese e degli stadi, nel disinteresse generale, la Supercoppa Italiana con Napoli, Inter, Fiorentina e Lazio, 12 delle 16 squadre rimaste in Italia si preparano ad affrontare il secondo turno del girone di ritorno. Il Milan arriva da una vittoria per 3-1 in casa contro la Roma che fu di Mourinho, esonerato il giorno dopo dai Friedkin, e che ora vede sulla sua panchina Daniele De Rossi.

Il Milan versa in "acque tranquille", a +9 dal quinto posto, ma anche a -9 dal primo e -7 dal secondo, e deve cercare di recuperare terreno. Nelle ultime otto giornate sono arrivati 19 punti, un percorso molto buono, quasi quanto quello delle prime otto, dove i punti furono 21.

Per questo turno il Milan, senza Bennacer e Chukwueze, impegnati in Coppa d'Africa, e con tantissimi infortunati ancora lontani dal rientro, andrà a fare visita all'Udinese di Cioffi.

Si giocherà il 20 gennaio: proprio in casa dell'Udinese, il 20 gennaio del 1985, fece il suo esordio con la maglia rossonera Paolo Maldini. In generale, sarà la sfida n.15 in questa data, finora 8 vittorie, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Ben due i precedenti a Udine: quello del 1985, finì 1-1 con vantaggio friulano di Selvaggi al minuto 11 e pareggio di Hateley al 63', e quello del 2008, deciso al 92' da un gol di Alberto Gilardino, entrato solo 9 minuti prima.

L'ultimo precedente risale al 2013, quando il Milan vinse in casa contro il Bologna, con doppietta di Pazzini ed uno sfortunato autogol di Mexes. Nel 2011 Ibrahimovic, Merkel e Robinho decisero la sfida di Coppa Italia contro il Bari per 3-0. L'ultima sconfitta risale al 1991, quando i rossoneri furono battuti dal Parma al Tardini per 2-0, con doppietta di Alessandro Melli.

Contro l'Udinese sarà la sfida n.106, la n.53 in trasferta. In Serie A sarà la sfida n.98, la n.49 ad Udine. Nei precedenti di A, 16 vittorie, 19 pareggi e 13 sconfitte.

L'ultimo precedente è la sconfitta per 3-1 della scorsa stagione, con gol di Pereyra, pareggio su rigore di Zlatan Ibrahimovic, l'ultimo suo gol con la maglia del Milan e il gol più "anziano" della storia della Serie A, poi Beto ed Ehizibue chiusero i conti.

Nel 2021-22 arrivò un pareggio per 1-1 agguantato al 92' grazie ad un gol di Ibrahimovic, dopo che Beto aveva portato i friulani in vantaggio al 17'. Nella stagione 2020-21 ancora Ibra sugli scudi, autore del gol decisivo nel 2-1 ottenuto grazie alla sua rovesciata a meno di 10 minuti dal termine.

La vittoria esterna più larga ha 100 anni, fu un 6-1 nel 1923, con tripletta di Venerino Papa tra gli altri gol. La sconfitta esterna più pesante invece risale al 2005, ma era in Coppa Italia: il Milan perse 4-1, per il Milan segnò Tomasson, per l'Udinese doppietta di Mauri, poi Iaquinta e Di Michele su rigore.

Nel 2011-12 fu l'unica volta in cui il Milan ribaltò un risultato di sconfitta nel primo tempo, da 0-1 a 2-1 grazie alle reti di Maxi Lopez e di El Shaarawy.

Un ribaltone contrario avvenne solo una volta, nel 1979-80, e l'Udinese ribaltò la rete iniziale di Albertino Bigon con i gol nella ripresa di Vriz e Pin.

Il Milan ha avuto per 5 volte cartellini rossi ad Udine, e non riuscì mai a vincere quando accadde: 2 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima volta fu nel 2017-18, la doppia ammonizione a Calabria arrivò sull'1-0 per il Milan ma poi la sfortunata doppia deviazione Bonucci-Donnarumma su tiro di Lasagna fece finire la gara sull'1-1.

Sono 5 anche le occasioni in cui l'Udinese ricevette cartellini rossi, però in un caso riuscì a vincere lo stesso, 1-0 con gol di Sensini, nel gennaio 2003.

STATISTICHE SUI PROTAGONISTI

Esordirono in un Udinese vs Milan 12 giocatori: Luciano Carnier (21/01/1951), Mario Bergamaschi, Silvano Moro e Leschly Jorgen Soerensen (13/09/1953), Emiliano Farina (24/03/1957), Paolo Maldini (20/01/1985), Francesco Zanoncelli (04/05/1986), Umit Davala (16/09/2001), Didac Vilà (22/05/2011), Cristian Zapata (23/09/2012), Rafael Leao e Ismael Bennacer (25/08/2019).

Udinese vs Milan fu l'ultima presenza per 16 giocatori: Luciano Carnier (21/01/1951), Ottorino Piotti e Catello Cimmino (13/05/1984), Andrea Icardi e Valentino Spelta (04/05/1986), Mark Hateley e Giuseppe Galderisi (17/05/1987), Giuseppe Pancaro, Vikash Dhorasoo ed Hernan Crespo (29/05/2005), Andriy Shevchenko e Philippe Senderos (16/05/2009), Flavio Roma e Didac Vilà (22/05/2011), Samu Castillejo (11/12/2021) e Zlatan Ibrahimovic (18/03/2023).

Segnarono la loro prima rete rossonera in un Udinese vs Milan 3 giocatori: Leschly Jorgen Soerensen (13/09/1953, alla sua prima presenza), Patrick Kluivert (21/09/1997), Maxi Lopez (11/02/2012).

Solo per 3 giocatori la rete segnata al Friuli fu l'ultima in rossonero: Albertino Bigon (05/04/1980), Serginho (29/05/2005) e Zlatan Ibrahimovic (18/03/2023).

Due allenatori esordirono ad Udine sulla panchina del Milan: Arrigo Morselli (13/09/1953) e Marco Giampaolo (25/08/2019).

La tripletta di Papa citata prima è l'unica effettuata da un milanista ad Udine. Altafini, Van Basten, Boban, Bierhoff e Shevchenko invece i marcatori delle 5 doppiette realizzate all'Udinese (Boban e Bierhoff nella stessa partita).

Per Stefano Pioli sarà la quarta visita ad Udine da allenatore del Milan: finora ha ottenuto un pareggio per 1-1, il 2-1 della stagione 2020-21 e la sconfitta per 3-1 nel marzo 2023.

La partita sarà diretta da Maresca di Napoli, sarà la sfida n.15 con lui alla guida; finora 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte con lui in campo.

In questa stagione, Maresca ha diretto Milan-Verona alla quinta giornata, finì 1-0 per i rossoneri.

(statistiche a cura di Mirco Bortolaso – dal sito www.magliarossonera.it)