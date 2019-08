Udinese, Nestorovski: "Fiducia ed entusiasmo dopo la vittoria col Milan"

Dopo Samir e Becao - riporta il sito ufficiale dell'Udinese - questo pomeriggio è toccato ad Ilija Nestorovski e Mato Jajalo recarsi all'Udinese Point in Curva Nord. I due nuovi acquisti bianconeri hanno incontrato i tifosi e gli appassionati arrivati per acquistare il biglietto in vista della gara di domenica alla Dacia Arena contro il Parma. Queste le parole dell'attaccante ad Udinews Tv: "Giocare con la spinta dei nostri tifosi rappresenta sicuramente una motivazione in più. E' stato meraviglioso vedere lo stadio pieno la scorsa settimana. Dopo la partita col Milan, che ci ha dato tanto entusiasmo, siamo fiduciosi per la sfida col Parma ma, al tempo stesso, siamo concentrati sulla partita di domenica perché sappiamo che affronteremo una squadra tosta, quindi dovremo lottare. Voglio regalare una bella prestazione ai tifosi ma la cosa importante è che vinca l'Udinese, non che io giochi o segni".