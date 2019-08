Udinese, Nestorovski: "Ripagherò la fiducia con i gol"

(ANSA) - UDINE, 08 AGO - "Sono contento di essere qui; voglio ripagare la fiducia della società nell'unico modo che conosco: facendo gol. Per me è un salto di qualità essere qui". Così l'attaccante macedone e nuovo acquisto dell'Udinese, Ilija Nestorovski, durante la conferenza di presentazione. "Sono rimasto due anni in serie B perché avrei voluto riportare il Palermo in serie A. Poi c'è stato il fallimento, ho ricevuto la chiamata dell'Udinese e per me è stata sempre la mia prima scelta - ha spiegato - Conoscevo l'Udinese perché vivo di calcio. Ha giocatori forti, dobbiamo solo dimostrarlo sul campo. Quando sono arrivato Tudor mi ha detto di allenarmi al massimo. Cerco di farlo a ogni allenamento - ha aggiunto - Mi trovo bene con tutti i compagni di reparto. Per me è importante giocare, con chi lo decide il mister". Nestorovski indosserà la maglia numero 30, la prima indossata come attaccante in Croazia che lo ha fatto andare sempre in doppia cifra, "spero di continuare anche quest’anno, dopo sei anni di fila".