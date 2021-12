Udinese-Salernitana, niente 3-0 a tavolino? Tuttosport: "Il Giudice aspetterà il 31 dicembre"

Come ampiamente annunciato, ieri non si è disputata la sfida tra Udinese e Salernitana: i campani, bloccati dall'ASL dopo i contagi registrati nelle ultime ore, non si sono presentati alla Dacia Arena. Il Giudice Sportivo - riferisce l'edizione odierna di Tuttosport - non decreterà immediatamente il 3-0 in favore dei friulani, ma attenderà fino al 31 dicembre prima di emettere il proprio verdetto. Rispetto a Juventus-Napoli dello scorso anno, come ha evidenziato il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Marino, c'è una peculiarità: il provvedimento dell'ASL riguardava soltanto i viaggi su voli di linea, il che significa che con un charter a disposizione Simy e compagni avrebbero avuto modo di volare fino a Udine.