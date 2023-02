Udinese senza vittoria da 14 gare, Sottil: "Periodi che capitano anche alle più forti, anche al Milan che ha vinto lo Scudetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Udinese, settima in classifica, è stata fischiata dai suoi tifosi per le 14 gare senza vittoria. Sottil ne ha parlato in conferenza post 2-2 col Sassuolo: "Non aiuta non vincere per tanto tempo, quando vinci vedi il sole anche nella tempesta. Vinci 2-1 con l'Inter e anzichè difendere il risultato al 90' si partì in contropiede e si andò a fare gol. Oggi poteva essere una mazzata tremenda, il Sassuolo è una squadra forte, ha battuto il Milan per esempio. Sono periodi che capitano anche alle più forti, anche al Milan che ha vinto lo Scudetto. Siamo compatti, siamo uniti e consapevoli che la vittoria non sta arrivando, non siamo stupidi. Però questo gruppo è da elogiare per quello che sta facendo, penso il pubblico abbia visto una bella partita. Poi arrivano i fischi. Fischiamo il settimo posto. Va bene".