Udinese, si rivede Brenner. L'attaccante punta alla convocazione per il Milan

(ANSA) - UDINE, 04 GEN - L'infortunio di Bijol ha spinto l'Udinese a intervenire sul mercato: manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Lautaro Giannetti, 30 anni, centrale argentino del Velez, da cui si è appena svincolato. La mossa prelude alla cessione in prestito, per fare esperienza, dei giovanissimi Guessand e Tikvic. Per il centrocampo, tutto dipende dal futuro di Samardzic, che da quando è arrivato Cioffi il campo lo ha visto poco e male: se la corte del Napoli avrà effetto, si cercherà una pedina, altrimenti il reparto resterà inalterato, anche perchè Zarraga è sempre più convincente. In attacco le buone notizie arrivano da Brenner: la punta acquistata la scorsa primavera dalla Mls sta iniziando a lavorare in gruppo con l'obiettivo della prima convocazione con il Milan, tra due settimane. Per la gara interna con la Lazio - in cui si va verso il secondo tutto esaurito in una settimana -, Cioffi pensa alla riconferma della squadra che ha schiantato il Bologna, dato che Zemura non ha ancora recuperato.

Sulla fascia destra, entrerà nelle rotazioni anche Ehizibue, ristabilito dopo il lungo stop. Davanti si procede con Lucca e Success pronto a subentrare in corsa. Per il baby Pafundi, che in tutto il girone di andata ha collezionato soltanto una manciata di minuti, si prospetta un prestito in serie B. (ANSA).