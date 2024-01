Udinese, si va verso il sold out per il match contro il Milan

(ANSA) - UDINE, 18 GEN - Sarà per l'appeal del Diavolo, sarà per il grande affetto del popolo friulano, nonostante la classifica deficitaria, ma si va verso l'ennesimo sold out alla Bluenergy Arena per l'anticipo di sabato Udinese-Milan. I fan avevano già riempito lo stadio nelle vacanze di Natale con Bologna (prima vittoria casalinga) e Lazio. Adesso c'è curiosità perchè l'Udinese cerca il secondo sgambetto stagionale ai danni dei rossoneri. Assieme al successo coi felsinei, quella di San Siro è stata l'unica altra gara vinta quest'anno. Per il bis, Cioffi recupera progressivamente uomini.

In difesa (ancora priva di Bijol) nelle rotazioni può già entrare l'argentino Giannetti, che sta impressionando in allenamento, mentre davanti scalpitano Davis e Brenner, brasiliano che non ha ancora nemmeno esordito, su cui la proprietà punta molto per dare qualità al reparto. Di fatto, all'appello manca soltanto Deulofeu. L'unico rammarico del tecnico dei bianconeri riguarda il mercato aperto: con tanti corteggiatori per Perez e Samardzic, anche le prossime due settimane saranno piene di incognite. (ANSA).