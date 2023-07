Udinese, Silvestri: "Mi dispiace per Maldini. E il decreto crescita fa male al calcio"

"Punto su Nehuen Perez, l'ho visto molto migliorato". Parola di Marco Silvestri, portiere dell'Udinese che ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista della prossima stagione: "Ripartiamo con fiducia, anche io vorrei qualche gettone europeo. Capitano? Sarebbe un onore, ma non è una priorità".

Dispiace per Maldini. Nel corso dell'intervista, l'estremo difensore friulano, che in passato ha confessato di essere tifoso del Milan da bambino, ha parlato dell'addio di Maldini al Milan: "Dispiace, ha fatto bene. Ma aggiungo una cosa: il decreto crescita fa male al calcio italiano".

Il migliore? Meret. Chiusura anche sui colleghi più giovani: "Per me è stato il migliore, non l'ho mai visto sbagliare. E poi sono contento per Vicario, gli ho anche scritto".