Udinese, Sottil: "Insieme al Milan siamo tra quelle che tirano di più"

vedi letture

L'Udinese non va oltre lo 0-0 alla Dacia Arena contro il Frosinone, secondo pareggio di fila e ancora nessuna vittoria in Serie A. Nel post partita mister Sottil si è soffermato ai microfoni di Dazn:

Problema gol: uno solo in tre gare, conseguenza della condizione?

"E' una situazione sulla quale dobbiamo lavorare. Il mio pilastro è non prendere gol, noi le occasioni le creiamo, insieme al Milan siamo tra quelle che tirano di più. Sono contento che arriviamo spesso in zona tiro, ma dobbiamo insistere per trovare il gol. In fase difensiva sono molto contento".