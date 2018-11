Udinese, Velazquez: "Sono convinto di poter battere il Milan, giocando come ci siamo allenati vinceremo di sicuro"

Julian Velazquez, tecnico dell'Udinese, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan: "Noi entreremo in campo per vincere e per segnare un gol in più dell'avversario. Lo faremo domani così come in ogni altra partita. Sono convinto che possiamo anche vincere domani perché ci siamo allenati molto bene questa settimana, con grande attenzione e sono felice di quello che mi ha fatto vedere la squadra con l'ultimo pareggio. Il Milan è una squadra che ha grandi attaccanti come Higuain e Suso ma sono forti anche in difesa. Noi dovremo lavorare bene sia con che senza la palla, dovremo attaccarli ma con grande attenzione alle varie situazioni del Milan. Io mi fido della mia squadra e se giochiamo come ci siamo allenati questa settimana vinciamo di sicuro".