UEFA-Adidas, accordo rinnovato fino al 2024. Partnership fino all'Europeo in Germania

Adidas sarà sponsor della Champions League fino al 2024. Secondo quanto riportato da Sportune il contratto di partnership tra il massimo organismo europeo e il marchio tedesco è stato rinnovato per altri tre anni e sarà dunque il brand di abbigliamento a fornire i palloni da gioco per tutte le competizioni maschili, di club e nazionali, compreso il prossimo Europeo di calcio che si disputerà in Germania nel 2024.