UEFA, arriva la decisione della CFCB: Milan e Tolosa ammesse alle competizioni europee per la stagione 2023/24

La First Chamber CFCB ha accettato l'ammissione dell'Aston Villa FC (ENG) e del Vitoria Sport Clube (POR); del Brighton & Hove Albion FC (ENG) e del Royal Union Saint-Gilloise (BEL); dell'AC Milan (ITA) e del Toulouse FC (FRA) alle competizioni UEFA per club per la stagione 2023/24.

La Prima Camera dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB First Chamber) aveva precedentemente aperto un procedimento contro:

- Aston Villa FC (ENG) e Vitória Sport Clube (POR);

- Brighton & Hove Albion FC (ENG) e Royal Union Saint-Gilloise (BEL); e

- AC Milan (ITA) e Toulouse FC (FRA)

a causa di un potenziale conflitto con la regola della proprietà multi-club prevista dall'articolo 5 del regolamento UEFA sulle competizioni per club.

A seguito dell'implementazione di cambiamenti significativi da parte dei club e dei relativi investitori, la Prima Camera del CFCB ha accettato l'ammissione dei suddetti club alle competizioni UEFA per club per la stagione 2023/24. La CFCB ha ritenuto che le modifiche significative attuate abbiano reso i club conformi alla regola della proprietà multi-club, considerando che ad oggi:

- Nessuna squadra, direttamente o indirettamente, detiene o negozia titoli o azioni di qualsiasi altra squadra partecipante a una competizione UEFA per club;

- Nessuna squadra è socia di un'altra squadra che partecipa a una competizione UEFA per club;

- Nessuno ha alcun potere o è simultaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, nell'amministrazione e/o nei risultati sportivi di più di una squadra partecipante a una competizione UEFA per club; e

- Nessuno ha il controllo o un'influenza decisiva su più di una squadra che partecipa a una competizione UEFA per club.

In particolare, le modifiche significative apportate riguardano la proprietà, la governance e la struttura finanziaria dei club interessati. Queste modifiche limitano in modo sostanziale l'influenza e il potere decisionale degli investitori su più di un club, garantendo la conformità alla regola della proprietà multi-club.

Alcune delle azioni significative intraprese includono

- riduzione significativa della partecipazione degli investitori in uno dei club, o trasferimento del controllo effettivo e del potere decisionale di uno dei club a una parte indipendente;

- restrizioni significative nella capacità di fornire finanziamenti a più di un club;

- nessuna rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nessuna capacità di nominare direttamente nuovi amministratori nel consiglio di più di un club;

- nessuna capacità di partecipare all'assemblea generale o di partecipare a decisioni chiave come l'approvazione dei bilanci di più di un club; e

- nessuna capacità di esercitare il controllo su più di un club a livello di consiglio di amministrazione o di assemblea generale attraverso diritti di veto o accordi contrattuali stipulati con altri azionisti.

Inoltre, come ulteriore prova della loro indipendenza, tutti i club interessati hanno accettato le seguenti condizioni:

- I club non si trasferiranno reciprocamente giocatori, sia a titolo definitivo che in prestito, direttamente o indirettamente, fino al settembre 2024;

- I club non stipuleranno alcun tipo di cooperazione, accordi tecnici o commerciali comuni; e

- i club non utilizzeranno alcuno scouting o database di giocatori in comune.

La Prima Camera CFCB continuerà a monitorare i club sopra citati per garantire che la regola della proprietà multi-club continui a essere rispettata anche in futuro.