UEFA, chi sta guadagnando di più dalle coppe europee? Tutti i dati

Quanto stano incassando i club europei? Di seguito la situazione squadra per squadra delle 96 partecipanti alle tre coppe europee. Sono stati presi in considerazione solamente i premi UEFA, che comprendono la quota fissa per la partecipazione, a cui vanno sommati i premi per vittoria o pareggio, gli importi non distribuiti e la quota data dal ranking decennale. Non vi è invece il market pool, che non è reso noto.

CHAMPIONS LEAGUE

1. Real Madrid - € 76.624.633

2. Bayern - € 73.417.506

3. Manchester City - € 73.213.633

4. Barcellona - € 71.350.506

5. Atlético Madrid - € 67.458.380

6. Borussia Dortmund - € 62.458.380

7. Arsenal - € 62.254.506

8. Inter - € 56.566.380

9. Paris Saint-Germain - € 53.269.253

10. Lipsia - € 51.295.380

11. Lazio - € 51.088.380

12. Porto - € 50.791.380

13. Manchester United - € 47.995.127

14. PSV Eindhoven - € 47.881.253

15. Siviglia - € 47.062.000

16. Shakhtar Donetsk - € 46.243.380

17. Napoli - € 45.310.253

18. Real Sociedad - € 41.785.380

19. Benfica - € 40.477.000

20. Milan - € 39.829.127

21. Salisburgo - € 37.762.127

22. Feyenoord - € 35.784.253

23. Braga - € 32.077.127

24. Copenaghen - € 31.870.127

25. Galatasaray - € 29.596.127

26. Young Boys - € 26.892.127

27. Celtic - € 26.803.000

28. Newcastle - € 25.048.127

29. Stella Rossa - € 24.529.000

30. Lens - € 22.774.127

31. Union Berlino - € 20.911.000

32. Anversa - € 16.777.000

EUROPA LEAGUE

1. Rangers - € 13.291.778

2. Bayer Leverkusen - € 13.102.444

3. Liverpool - € 13.102.444

4. Molde - € 12.157.778

5. Atalanta - € 11.524.667

6. Roma - € 10.856.667

7. AEK Atene - € 10.828.889

8. Slavia Praga - € 10.491.556

9. Marsiglia - € 10.406.667

10. Villarreal - € 10.382.667

11. Panathinaikos - € 10.168.889

12. West Ham - € 10.127.556

13. Sporting CP - € 10.001.778

14. Maccabi Haifa - € 9.896.000

15. Raków - € 9.640.889

16. Rennes - € 9.599.556

17. Brighton - € 9.008.667

18. Friburgo - € 8.939.556

19. Betis - € 8.276.667

20. Ajax - € 8.142.000

21. Olympiacos - € 8.040.889

22. Qarabağ - € 7.853.778

23. Sparta Praga - € 7.785.778

24. Tolosa - € 6.839.778

25. LASK - € 6.146.889

26. Servette - € 5.910.889

27. Union Saint-Gilloise - € 5.906.889

28. Sheriff - € 5.856.000

29. Sturm Graz - € 5.432.889

30. Aris Limassol - € 5.104.889

31. TSC Bačka Topola - € 4.368.000

32. Häcken - € 4.194.000

CONFERENCE LEAGUE

1. Viktoria Plzeň - € 8.199.707

2. PAOK - € 7.792.866

3. Brugge - € 7.523.866

4. Gent - € 7.301.366

5. Fiorentina - € 6.917.024

6. Maccabi Tel Aviv - € 6.912.000

7. Eintracht Francoforte - € 6.674.024

8. Aston Villa - € 6.623.866

9. Slovan Bratislava - € 6.383.524

10. Lille - € 6.294.024

11. Bodø/Glimt - € 6.150.024

12. Ludogorets - € 6.037.524

13. Fenerbahçe - € 5.804.024

14. Legia Varsavia - € 5.581.524

15. Dinamo Zagabria - € 5.542.683

16. Ferencváros - € 5.517.683

17. AZ Alkmaar - € 5.487.183

18. Nordsjælland - € 5.518.024

19. Genk - € 5.156.314

20. Astana - € 4.835.341

21. Beşiktaş - € 4.607.500

22. Zorya - € 4.312.841

23. Zrinjski - € 4.179.841

24. KÍ Klaksvík - € 4.167.841

25. HJK Helsinki - € 4.161.500

26. Olimpija Lubiana - € 4.090.841

27. Lugano - € 4.090.341

28. Ballkani - € 4.078.841

29. Aberdeen - € 3.938.500

30. Spartak Trnava - € 3.851.000

31. Breiðablik - € 3.529.000

32. Čukarički - € 3.218.000