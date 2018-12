UEFA, due club esclusi dalle coppe per un anno

Tre club sanzionati dalla UEFA per non aver rispettato il Fair Play Finanziario: si tratta di Vardar Skopje, Levski Sofia e Sporting CP. A macedoni e bulgari la punizione peggiore: un anno senza coppe in caso si dovessero qualificare nelle prossime due stagioni. Entrambe hanno tempo (31 gennaio 2019 il Vardar, 28 febbraio 2019 il Levski) per dimostrare di aver pagato gli importi identificati come debiti scaduti al 30 settembre 2018. Multa di 500mila euro, infine, per lo Sporting.