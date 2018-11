Uefa-Eca, cooperazione fino al 2024

(ANSA) - BRUXELLES, 20 NOV - Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin e il presidente della Juventus e dell'Ecas Andrea Agnelli hanno firmato una lettera di intenti per prolungare la cooperazione tra le due organizzazioni fino al 2024. Lo ha annunciato Agnelli in conferenza stampa a Bruxelles. "È un giorno importante per il calcio europeo", ha affermato Agnelli. Il programma è stato presentato al commissario Ue per lo Sport Tibor Navracsics. Agnelli ha sottolineato l'importanza di "armonizzare i calendari" dei campionati europei.