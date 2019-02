Uefa ed Eca firmano memorandum d'intesa

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Uefa ed Eca (Associazione dei club europei) hanno firmato un memorandum d'intesa che avrà validità fino al 2024. La firma è avvenuta in occasione del Comitato esecutivo della Uefa svoltosi a Roma in occasione del 43/o congresso ordinario: "Sono lieto che abbiamo raggiunto un tale accordo e che noi - organo di governo del calcio europeo e club - continueremo a lavorare a stretto contatto per promuovere ulteriormente, sviluppare e modellare il futuro del calcio in tutto il continente", ha spiegato il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin. Ringraziando per lo spirito collaborativo il presidente Eca, Andrea Agnelli, il quale ha aggiunto: "Questo accordo - le parole di Agnelli - rappresenta un momento importante nella storia del calcio europeo. Il memorandum pone l'Eca saldamente al centro del processo decisionale della Uefa, in un modo da garantire di poter affrontare, insieme alla Uefa, le sfide che il futuro ci metterà di fronte per continuare a crescere a lungo termine".