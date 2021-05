UEFA, esigua multa ad Ibrahimovic e al Milan per la società di scommesse dello svedese

Multa di 50 mila euro comminata a Zlatan Ibrahimovic per aver violato l'Articolo 12 del Regolamento Disciplinare UEFA, ovvero per avere un interesse finanziario in una società di scommesse. Il presidente dell'organo d'appello UEFA ha inoltre emesso a Ibrahimovic una direttiva volta a cessare l'associazione del giocatore con la società di scommesse in questione. Infine, il presidente dell'organo di appello UEFA ha deciso di ammonire e multare l'AC Milan di € 25.000 per aver violato l'Articolo 12 del Regolamento Disciplinare UEFA (in connessione con l'articolo 8) sempre a seguito dell'interesse finanziario di un suo giocatore, Ibrahimovic per l'appunto, in una società di scommesse.