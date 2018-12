UEFA, esteso l'uso del VAR a finale di Europa League e Supercoppa

La tecnologia in grado di assistere gli arbitri nelle decisioni è stata la grande protagonista della riunione del Comitato Esecutivo della UEFA di oggi a Dublino, in Repubblica d'Irlanda. La VAR verrà inserita già dagli ottavi della corrente Champions League, ma non solo: la UEFA ha comunicato che la tecnologia verrà usata anche nei prossimi Europei Under 21 in Italia, nelle finali di Nations League 2019 in Portogallo, nella finale di Europa League 2019 a Baku e nella successiva Supercoppa Europea.

C'è inoltre l'intenzione di estenderne l'uso anche all'Europa League 19/20, ad Euro2020 e alle finali di Nations League 2021. Prossimo appuntamento, per il Comitato Esecutivo, a Roma, il 6 febbraio prossimo.