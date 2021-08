Uefa, in sede diversi arresti per corruzione alla vigilia dell'Europeo

Il quotidiano svizzero Blick ha rivelato che alla vigilia dell'inizio dell'Europeo itinerante vinto dall'Italia, diversi dipendenti Uefa sarebbero stati arrestati per corruzione. La conferma arriva anche dalla polizia cantonale di Vaud, che ha confermato un'indagine penale all'interno della Uefa, che ha portato a due arresti nel mese di aprile. Un primo uomo è stato rilasciato mercoledì, mentre l'altro quest'oggi, dopo quattro mesi di carcere.

Le ragioni della retata della polizia non sono state rese note, ma secondo il quotidiano svizzero sono state raccolte retrocessioni su contratti che vincolano la Uefa ai fornitori di servizi: le somme sottratte sarebbero notevoli e interesserebbero il dipartimento "Comunicazioni e tecnologie dell’informazione" (ICT). La vicenda, fino ad oggi, era stata tenuta nascosta dalla Uefa, che voleva evitare un caso a pochi mesi dall'inizio dell'Europeo. In ogni caso, la UEFA ha ribadito di aver collaborato pienamente con gli organi di giustizia: "La Uefa ha collaborato immediatamente e pienamente con le autorità svizzere quando siamo stati contattati in merito. Tutte le altre domande dovrebbero essere rivolte alla procura di Vaud".