Uefa, la Women's Champions League sarà trasmessa da DAZN e Youtube

La UEFA ha comunicato ufficialmente che la Women's Champions League 2021-2021, alla quale parteciperà anche il Milan, sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Youtube: "La nuova UEFA Women’s Champions League 2021/22 sarà più grande che mai. I tifosi di tutto il mondo avranno l’occasione di seguire la competizione grazie a una copertura senza precedenti garantita da una partnership quadriennale con la piattaforma streaming DAZN in collaborazione con YouTube. Una novità assoluta per la competizione, il nuovo accordo aumenterà notevolmente la visibilità del calcio femminile che in questa edizione per la prima volta avrà una fase a gironi a 16 squadre, consentendo ai tifosi di immergersi totalmente nell’azione della UEFA Women’s Champions League. Per le prime due stagioni (2021-23), i tifosi potranno guardare in diretta e on demand tutte le 61 partite dalla fase a gironi in avanti su DAZN e sul canale gratuito YouTube di DAZN. Per le due stagioni successive, (2023-25), le 61 partite saranno in diretta su DAZN, mentre 19 saranno disponibili gratuitamente sul canale YouTube di DAZN".

We all rise with more eyes 😍



The UEFA Women’s Champions League 2021-2025 is on @DAZNGroup



All the 2021-2023 matches will be live and free to watch on the DAZN UEFA Women’s Champions League YouTube channel ➡️ https://t.co/WbK8wbXm1R #DAZNUWCL #WithMoreEyes pic.twitter.com/P9za7i3NIF — AC Milan (@acmilan) June 30, 2021