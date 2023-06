UEFA, Marciniak confermato per la finale di Champions League

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

Dopo la bufera che si era scatenata intorno all'arbitro designato per la finale di Champions League tra Manchester City e Inter, Szymon Marciniak, che lo scorso 29 maggio avrebbe partecipato ad una manifestazione del partito di estrema destra Confederacia, noto per avere posizioni omofobe e antisemite, la UEFA ha confermato il direttore di gara per la gara di Istanbul del prossimo 10 giugno: "Sulla base delle informazioni fornite, la UEFA conferma che Marciniak svolgerà il suo ruolo di arbitro per la finale di UEFA Champions League del 2023. La UEFA si impegna a promuovere un ambiente calcistico inclusivo, rispettoso e leale e si oppone fermamente all'odio, alla discriminazione e all'intolleranza.

Ribadiamo il nostro impegno a promuovere l'unità, il rispetto e il fair play all'interno del bellissimo gioco. Attendiamo con impazienza l'emozionante finale di UEFA Champions League tra Manchester City FC e FC Internazionale Milano la prossima settimana all'Atatürk Olympic Stadium".