Uefa-Milan, udienza fissata il 12 novembre

Ricomincia la partita tra Milan e UEFA per il Fair Play Finanziario. Come riporta il Corriere dello Sport, il 12 novembre i vertici di via Aldo Rossi saranno a Nyon per l'udienza davanti alla Camera Giudicante. Il Milan si aspetta nell'immediato una sanzione per il triennio 2014-17, ma essendo inadempiente anche per il triennio 2015-18 andrà nuovamente a giudizio. Il Milan punta a ottenere il Voluntary Agreement: con il cambio di proprietà e il passaggio da Yonghong Li a Elliott, la UEFA potrebbe essere meno dura rispetto agli scorsi mesi.