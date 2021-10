UEFA, nessuna sospensione per Cakir dopo Milan-Atletico Madrid: arbitrerà Germania-Romania

Non vi è stata nessuna sospensione per Cuneyt Cakir dopo i gravi errori commessi in Milan-Atletico Madrid. Il direttore di gara turco infatti è stato designato per Germania-Romania, incontro di qualificazioni a Qatar 2022 in programma dopodomani. La UEFA ha infatti giudicato grave soltanto la condotta del VAR, che verrà sostituito per la sfida tra le due nazionali.