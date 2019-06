Uefa: soddisfatti sanzione severa Milan

(ANSA) - MILANO, 28 GIU - "La Uefa è soddisfatta che ora sia riconosciuto dal Milan e confermato dal Tas che l'incapacità del club di rispettare il break-even deve portare a una sanzione severa, così come la Camera giudicante del Club Financial Control Body aveva stabilito sin dall'inizio dei procedimenti". Si legge in un comunicato dell'organo di governo del calcio europeo, dopo il consent award raggiunto da Milan e Uefa davanti al Tas, che ha portato all'esclusione dei rossoneri per un anno dalle coppe europee e alla sospensione dei procedimenti per violazioni al fair-play finanziario. "Con entrambi i periodi di monitoraggio del Milan, 2017/2018 e 2018/2019, sottoposti a procedimento davanti al Tas, la Uefa ha richiesto che il Milan venisse escluso dalla partecipazione alle coppe per il 2019/20 e il Milan ha accettato questa sanzione per la sua violazione delle regole", viene spiegato nel comunicato. La Camera giudicante, come previsto nella transazione ratificata dal Tas, ha emesso un ordine procedurale confermando l'esclusione.