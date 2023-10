ufficiale AC Milan e Gatorade rinnovano la loro partnership

AC Milan e Gatorade® sono lieti di annunciare il rinnovo della loro partnership, che vedrà il marchio del gruppo PepsiCo continuare come Sports Drink Ufficiale della squadra maschile e femminile dei rossoneri, durante le partite di Serie A e UEFA Champions League.

I due brand, uniti da una profonda passione per l'innovazione e una costante ricerca per il miglioramento della performance sportiva, consolidano dunque un rapporto che li ha visti impegnati in una serie di iniziative formative rivolte agli appassionati di sport.

Gatorade continuerà a supportare quotidianamente i giocatori e le giocatrici del Milan, fornendo prodotti e materiali tecnici con l'obiettivo di mantenere alta la prestazione di resistenza durante lo sport, sostenendo i muscoli sotto sforzo con il rifornimento di energia necessario. Gatorade basa la sua solidità scientifica sul Gatorade Sports Science Institute (GSSI), dove si svolgono ricerche sull'impatto della nutrizione e dell'idratazione sul corpo umano prima, durante e dopo l'attività fisica.

A partire da quest'anno la partnership sarà caratterizzata da un'importante novità: dal 2022 Gatorade ha introdotto sul mercato una bottiglia da 500 ml realizzata completamente con plastica riciclata, compiendo un grande passo in avanti verso l'impegno di PepsiCo sulla circolarità degli imballaggi. Questa iniziativa mira a ridurre gradualmente l'uso di plastica vergine nell'incarto di PepsiCo Italia e a ridurre le emissioni di CO2eq di oltre 4.000 tonnellate entro il 2025. Un obiettivo in linea con i valori del Milan, Club attento alle tematiche ambientali e che sta portando avanti, grazie al supporto dei propri partner, una serie di iniziative per promuovere una cultura sostenibile, tra cui un nuovo modello di economia circolare per il riciclo di bottiglie di plastica nella propria sede di Casa Milan e nei centri sportivi Milanello e PUMA House of Football.

Maikel Oettle, Direttore Commerciale di AC Milan, ha commentato: "Siamo entusiasti di rinnovare la nostra partnership con Gatorade, un marchio di prestigio e significato nel mondo dello sport. Questa collaborazione rafforza ancor di più il commitment del Club nel raggiungere prestazioni eccellenti, aiutandoci a mantenere i nostri giocatori e le nostre giocatrici al massimo delle loro capacità. Siamo orgogliosi di continuare questo percorso, contribuendo al successo del Club dentro e fuori dal campo".

Marcello Pincelli, Amministratore Delegato di PepsiCo Italia, ha commentato: "Siamo orgogliosi di poter confermare che Gatorade continuerà ad essere al fianco del Milan. Il consolidamento di questa partnership è per noi, ancora una volta, motivo di grande orgoglio oltre che testimonianza della condivisione dei valori di determinazione e desiderio di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. La missione di Gatorade è da sempre quella di contribuire ad alimentare la performance di ogni atleta".

Nel contesto del rinnovo, la partnership tra AC Milan e Gatorade si estende anche ad altri marchi del gruppo PepsiCo, che si conferma fornitore ufficiale dei punti ristoro e bar dello stadio San Siro - attraverso i suoi marchi Pepsi, Pepsi Zero, Seven Up, Lipton, Lay's e Doritos - per tutte le gare casalinghe della squadra rossonera.