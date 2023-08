ufficiale Dopo Tonali, ecco Heffernan: un altro rossonero passa al Newcastle

Il Newcastle United ha confermato l'acquisto del difensore adolescente Cathal Heffernan dopo la sua partenza dall'AC Milan, squadra di Serie A.

Il 18enne, che gioca principalmente come difensore centrale, ha rappresentato la Repubblica d'Irlanda dal livello under 15 a quello under 18 e ha fatto il suo debutto da senior all'età di 16 anni con il club della sua città natale, il Cork City, nell'ottobre 2021.

Il giovane irlandese è poi passato al Milan in prestito per la seconda metà della stagione 2021/22 prima di passare definitivamente a San Siro l'estate successiva.

Il giovane promettente, che ha giocato due amichevoli pre-campionato con la squadra under 21 del Newcastle mentre era sotto processo il mese scorso, ha detto a nufc.co.uk: "È surreale unirsi a un club così grande come il Newcastle. È sicuramente un club che è in l'ascesa e con un sacco di storia. Durante l'ultima settimana, sono stato così entusiasta di iniziare e ora non vedo l'ora che arrivi una grande stagione.

"La prima cosa che ho notato quando sono arrivato in prova è stata che i ragazzi erano davvero accoglienti e voglio solo portare avanti questo sentimento durante la stagione, conoscendoli di più. Anche le persone di Newcastle sono davvero gentili.

"Sono diventato un difensore molto migliore durante la mia permanenza al Milan e ho imparato tante cose per migliorare il mio gioco durante le mie due stagioni in Italia, che dovrebbero essermi utili per il futuro.

"L'obiettivo, quando si gioca a calcio dell'Academy, è cercare di entrare in prima squadra il più velocemente possibile e, spero, di poterlo fare al Newcastle United".

Heffernan si unirà alla seconda serie dello United in vista della trasferta di venerdì della Premier League 2 a Reading e diventerà il secondo acquisto estivo del Newcastle a livello di seconda serie dopo l'arrivo del portiere Reece Byrne (sotto) dal Bohemian FC, squadra della Premier Division della League of Ireland, il mese scorso .

Il 18enne stopper, che ha rappresentato la Repubblica d'Irlanda a livello Under 19, ha dichiarato: "È irreale firmare per il Newcastle United ed è un vero sogno che diventa realtà. Ho sempre avuto un calcio tra le mani in crescita ed è sempre stata una parte importante della mia famiglia.

"L'eredità della squadra di calcio è stata un fattore importante nella mia motivazione per firmare. C'è molta storia qui, la fanbase è incredibile e penso che sia un ottimo posto dove trovarsi".